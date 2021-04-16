شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة المخرج على الوصال من أزمة قلبية حادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجا المخرج على الوصال مدير عام مسرح بيرم التونسى السابق من أزمة قلبية حادة ويقوم بعلاجة الأستاذ الدكتور جورج جمال أستاذ القلب كما رافقة المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين والمخرج محمد النقلى للاطمئنان عليه.

المخرج على الوصال

المخرج على الوصال تم تكريمه من وزارة الثقافة بحضور الوزير السابق حلمى النمنم، وذلك بعدما تم انهاء انتدابه وقتها لرئاسة مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية، وذلك فى عام 2017، وذلك تقديراً عن الدور الذى لعبه عند رئاسته للمسرح.

حيث بذل خلال هذه السنوات جهد كبير، كى يظل المسرح قادرا على العطاء وتقديم الأعمال المسرحية الهادفة التى لها أثر ومدلول إيجابى، وأيضا فنى ترفيهى.

وكان عمل الوصال مع المخرج محمد النقلى كمخرج مساعد على مدار أكثر من 25 سنة، فى العديد من مسلسلاته منها "عائلة الحاج متولى"، و"الباطنية" و"زهرة وأزواجها الخمسة"و"الشك"و"الإخوة أعداء"، وغيرها.