شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى خالد النبوى من كورونا.. وزوجته: الحمد لله خرج من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسبوع كامل شغل فيه النجم خالد النبوى جمهوره ومحبيه بعد إصابته بفيروس كورونا، إلا أن النبوى بأخلاق الفرسان خاض معركته مع الفيروس حتى انتصر عليه وعاد من جديد إلى بيته سالما معافى، حيث أعلنت زوجتة السيدة منى المغربى شفاه وخروجه من المستشفى، وكتبت زوجة النبوى على صفحتها بالفيس بوك "الحمد لله خالد خرج من المستشفى".

وكان طمأن الفنان خالد النبوى، جمهوره ومحبيه عن حالته الصحية في الوقت الذي كان فيه بمستشفي العزل، حيث كتب أنه يخضع لآخر فترة فى العزل الصحى، داعيا الله أن يُتِم شفاؤه على خير، مشيرا إلى أن مرض كورونا خطير، وهنأ الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

وكتب النبوى، عبر حسابه على تويتر: "مساء نور على كل الأحباب الغاليين، الحمد لله فى آخر فترة العزل، إن شاء الله أخرج منها على خير، مرض كورونا خطير، ربنا يحفظكم منه وأتمنى الشفاء العاجل لكل الناس، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية كلها".

وكان المخرج عمرو عرفة، قد كشف عن تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوى قبل شفائه، وذلك من خلال حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، حيث كتب تدوينة طمأن فيها متابعيه، مؤكدًا فيها أنه أول شخص يهاتفه خالد النبوى ويطمئن على صحته قائلاً: "لما سمعت صوته مصدقتش لأنى عارف أنه في العناية المركزة قالي أنا الحمد لله كويس وأنت أول واحد بكلمه".

وتابع عمرو عرفة: "الفرحة مكنتش سايعانى ومتخافش أنا هبقى كويس وهنرجع نصور قولتله مش مهم التصوير المهم صحتك.. خايف على شغله في وسط مرضه.. حبيبي يا خالد".