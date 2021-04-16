شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد خناقة عساف وغفران الغريب فى "نسل الأغراب" ترند على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مشهد خناقة عساف الغريب "أحمد السقا" وغفران الغريب "أمير كرارة" فى اللقاء الأول الذى جمعهما بالحلقة الثانية من مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعرض حصرياً على قناة ON، ترند يوتيوب محققاً مشاهدات وصلت إلى مليون وربع فى يوم، حيث كان من المشاهد المرتقبة من قبل الجمهور خاصة بعد جملة "اتقرج على بوك وهو بيقتل أبوك" التى قالها غفران وعساف فى برومو المسلسل.



خناقة عساف وغفران الغريب

وشهد المشهد مواجهة بين غفران وعساف في وجود ابن الأول سليم "أحمد داش" وابن الثانى حمزة "أحمد مالك"، فيرد عساف بأنه إذا كانت على قيد الحياة أو قتلها لن يستطيع غفران عمل أى شىء، ويسأله غفران هل تريد حمزة وجليلة مقابل معرفته بمكان والدته، ويكشف عساف أنه قتل والد غفران ونفس الأمر غفران قتل والد عساف، وتبداً معركة كبيرة بين الثنائى حتى تحضر المباحث بقيادة الرائد على "دياب"، الذى يفض المعركة ويأمر بالقبض عليهما.

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة 2 عصرا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى،



نسل الاغراب الحلقة 2



عساف الغريب



غفران الغريب