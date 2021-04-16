شكرا لقرائتكم خبر عن حسين نصار بزى ضابط شرطة معبرا عن فخره بالمشاركة فى "الاختيار 2": شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحقق مسلسل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، حالة كبيرة من الزخم وإضفاء المشاعر الوطنية منذ انطلاق الحلقات الأولى من المسلسل في شهر رمضان الحالى، على غرار الجزء الأول من المسلسل فى رمضان الماضى، ويحرص النجوم الذين ينضمون إلى المسلسل سواء مشاركين أو ضيوف شرف على التعبير عن مشاعر الفخر التي يشعرون بها لأداء دور ولو بسيط ضمن أحداث مسلسل الاختيار 2.



حسين نصار على فيس بوك

وحرص الفنان الشاب حسين نصار، على التعبير عن فخره بالمشاركة في مسلسل الاختيار 2، ونشر حسين نصار، صور جديدة له خلال مشاركته في أحداث المسلسل، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، وكان يرتدى فى الصور زى ضابط شرطة داخل مدرعة عسكرية، وعلق عليها: "شرف كبير ليا إنى شاركت فى مسلسل الاختيار 2".



صور حسين نصار



حسين نصار فى المسلسل

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار 2"، الذى يتم عرضه حصرياً على قناة ON، ذهاب يوسف الرفاعى – أحمد مكي - إلى اعتصام رابعة العدوية، ودخل بكارنيه تدريب مصارعة رومانى، وبعد ذلك نكتشف أنه داخل من أجل مساعدة أم إحسان في الخروج من الاعتصام، حيث تم ضربها واحتجازها داخل الاعتصام، ليصطحبها معه من أجل الخروج من المكان.

ويسمع يوسف وهو خارج صوتا ينادى عليه باسمه "يا يوسف يا رفاعى"، ويجده طارق صديقه أيام المدرسة "مصطفى أبو سريع"، وينصحه يوسف بالابتعاد عن الاعتصام ولكنه يصمم على موقعه بدعم الاعتصام حتى يعود مرسى، كما تكشف الأحداث عن تكليف زكريا "كريم عبد العزيز" ومبروك "إياد نصار"، شخصا يعمل في مطعم كشرى يدخل باستمرار الاعتصام لإيصال الطعام هناك ويمدهم بالمعلومات.

كما تكشف الحلقة أيضاً عن وجود بعض الضباط المستمرين في الخدمة وينتمون إلى الجماعة، حيث يعقدون اجتماعاً داخل المسجد وسط رغبة منه في المشاركة باعتصام رابعة، ويستأذن زكريا من اللواء "رياض الخولى" الدخول لاعتصام رابعة للاطلاع على ما يحدث بداخله وهو ما فعله باصطحاب مبروك متخفيين ودخلا الاعتصام.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.