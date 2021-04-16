شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف النمر: تجمعنى كيماء بمحمد إمام ونرسم سوياً كل تفاصيل شخصية البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السيناريست محمد صلاح العزب عن سعادته بردود الأفعال حول مسلسله الجديد "النمر" للنجم محمد إمام، والذى يعرض حصرياً على قناة الحياة خلال شهر رمضان الجارى، موضحاً أن العمل انطلق بأحداث سريعة ومتلاحقة مع عدد من مشاهد المطاردات والأكشن وذلك لجذب الجمهور.

وأشار العزب لـ"الخليج 365" إلى وجود كيماء فى العمل تجمعه بالنجم محمد إمام، خاصة أن "النمر" يسجل التعاون الثالث بينهما بعدما قدما "دلع بنات" و"هوجان"، موضحاً "فى الشغل بنعرف نطلع الموضوع بأفضل شكل ممكن لأن إمام متعاون جداً، فعندما نعقد جلسات عمل نرسم سوياً كل شىء فى تفاصيل الشخصية بداية من اللبس والشكل الظاهرى والشنب واللحية وكذلك اللهجة التى تتكلم بها الشخصية".



محمد صلاح العزب ومحمد إمام

وأضاف العزب أنه يعمل مع إمام دائماً على الشخصية من كل الجوانب، وليس من الخارج فقط، وإنما على تاريخها طوال الوقت فكيف كانت تصرفات الشخصية فى مرحلة الصغر، مشيرا إلى أن أمام يفهم جيداً فى هذه التفاصيل لأنه تربى فى منزل الزعيم عادل إمام قائلاً "إمام كان دايما يقولى إنه طول الوقت كان يقرأ سيناريوهات أفلام والده وهو صغير ويعرفها جيداً".

مسلسل "النمر" تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، إيناس كامل، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وحنان سليمان، ومحمد محمود، وحمدى هيكل، ولمياء الأمير.