"سينرجي": نحتفل اليوم بعيد ميلاد "الحصان الرابح" ياسر جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت شركة سينرجي، المنتجة لمسلسل ضل راجل، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان ياسر جلال، وأرسلت له تهنئة، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

ونشرت "سينرجي" صورة الشخصية التي يؤديها ياسر، مكتوبا عليها "عيد ميلاد سعيد"، وصاحب الصورة التعليق التالي: "النهارة بنحتفل بعيد ميلاد الفنان الذي حاز بلقب الحصان الرابح ياسر جلال، حبينا نقولك كل سنة وانت طيب يا فنان، وكل سنة تمتعنا بأدوارك المميزة، في انتظار مسلسلك الجديد".

يشارك ياسر جلال في السباق الرمضاني الجاري، بمسلسل "ضل راجل"، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أحمد صالح، بطولة نور، نرمين الفقي، محمود عبدالمغني، أميرة العايدي، ياسمين رئيس.