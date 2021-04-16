شكرا لقرائتكم خبر عن نجل عمار الشريعى فى ذكرى ميلاد والده: هقدم كل أعماله فى مكتبة إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مراد نجل الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعى، فى ذكرى ميلاد والده التى تحل اليوم 16 أبريل، فى حوار مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن بـ"الخليج 365" عن ذكريات والده فى شهر رمضان وتجهيزاته لموسيقى الأعمال الدرامية وكواليسها فى الأستوديو الخاص داخل منزل الشريعى، وذكريات أصدقائه من داخل الوسط الفنى أثناء التحضير لأعمال شهر رمضان.

وقال مراد عمار الشريعى إن أكثر الفنانين الذين كانوا يجلسون مع والده كان الفنان الراحل محمود عبد العزيز والفنان الراحل محمود الجندى، وأما المطربين فكان أقربهم له المطرب على الحجار، ومدحت صالح، ومحمد الحلو، سواء لارتباطهم بأعمال غنائية ستقدم خلال شهر رمضان، أو من خلال سهرة صداقة تجمعهم للصباح.

وعن سؤاله باستكمال مسيرة والده قال مش هاقدر أكمل مسيرته لأن الموهبة بتبان عند الواحد منذ الصغر، وأنا مش موجودة عندى، ومش دايما ابن الوز عوام، لكن كل اللى يهمنى إنى أقدر أعماله بشكل كويس تحيى ذكراه وتخلده.

واختتم مراد عمار الشريعى حديثه بأن الأعمال الجديدة توقفت من بعد رحيل والده، للحفاظ على الأستوديو كما تركه، مؤكدًا أن كل المحاولات التي قام بها هو تجديد أعمال والده القديمة وتحويلها لديجيتال للحفاظ عليها وتقديمها كمكتبة إلكترونية فى الفترة المقبلة.