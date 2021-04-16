شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر تعلن شفاء شقيقها من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر شفاء شقيقها من فيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك" "الحمد لله والشكر لله قلت لازم أفرحكم معايا ربنا كريم".

وتابعت "ببكى فرح وشكر ووحشة للغالية اللى كانت قلقانة عليه اطمنى يامه حبيبك بقي كويس بدر الدين جلال سيف النصر، يا بركة دعاؤكم الكثير في الغيب ينولكم منه كل خير، عقبال ما أطمأن على أختى يارب ومانشوفها تانى وانتم كمان، خدت أغلى ما عندنا يارب دعواتكم".

وتوفيت والدة الفنانة فريدة سيف النصر، بعد صراع مع فيروس كورونا، داخل أحد المستشفيات، ونعتها قائلة "أمى رحلت مشيت سافرت يعنى إيه.. يا روحى يا حبيبتى مش هنفطر عندك أول يوم رمضان كده برضه يا لوزة".

وفى سياق آخر تشارك الفنانة فريدة سيف النصر فى مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، هبة مجدى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدورأحداث المسلسل فى حقبة الأربعينيات والخمسينايت، حول مشاكل وحكايات الصعيد.