شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال لـ"الخليج 365": نور نجمة من العيار الثقيل ووجودها معى أمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النجم ياسر جلال عن سعادته بردود الأفعال حول مسلسله "ضل راجل"، ونجاح العمل بعد عرض 4 حلقات منه على قناة الحياة، وعن تكرار تعاونه مع النجمة اللبنانية نور قال لـ"الخليج 365": "نور نجمة من العيار الثقيل ولديها كاريزما غير طبيعية ووجودها فى العمل بيفرق معايا كتير غير أنها متلزمة جدا وشغلى معاها مريح جداً، وأشعر وكأنها فى ضهرى".

ويحقق مسلسل "ضل راجل" نجاحا كبيرا بعد عرض الحلقات الأولى منه ويعيش ياسر جلال بطل العمل فرحة كبيرة خاصة بعد تصدر المسلسل التريند بهشتاجين مختلفين، وبمجرد علمه بتصدره التريند سجد على الأرض شكرا لله فى موقع تصوير المسلسل، مهنئا فريق العمل بالكامل الذين شاركوه نجاح العمل.

وشهدت أحداث الحلقة 4 من العمل لقاء ياسر جلال بـ نادين زميلة ابنته شهد "رنا رئيس" لكنها تنكر إقامة حفل عيد ميلاد فى يوم الحادث، كما أنها لم تكن موجودة فى الحفل، ليبقى لغز حادث ابنة ياسر جلال دون الكشف عن تفاصيله.

يذكر أن مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ومن بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، إيهاب فهمى، رنا رئيس، أنعام سالوسة، أحمد حلاوة، عصام السقا، وعدد كبير آخر من الفنانين.