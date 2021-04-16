إيمان البحر درويش: شيرين عبد الوهاب “نمبر وان”.. وصوت محمد رمضان “كريه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: انتقد الفنان إيمان البحر درويش دخول النجم محمد رمضان عالم الغناء، مجدداً وصف صوته بـ”الكريه”، لافتاً إلى أن جميع أغانيه “خالية من المعاني وسيئة”، مطالباً إياه بالاكتفاء بمهنة التمثيل خاصة أنه موهوب فيها.

وأضاف إيمان البحر درويش في تصريحات متلفزة أن شيرين عبد الوهاب هي “نمبر ون” الغناء وأفضل مطربة بالوطن العربي بين الفنانات، قائلاً: “شيرين لم تستمع لنصيحتي في البداية عندما أخبرتها بأن لسانها سيكون سبب هلاكها يوماً ما”.

وعن حقيقة مرضه، أكد الفنان المصري أنه بصحة جيدة وما تردد عن إصابته بجلطة مجرد “شائعة مغرضة”، مضيفاً أنه سعيد وفخور بمشواره الفني، خاصة أنه الفنان الوحيد من أبناء جيله الذي نجح في فيلم “تزوير في أوراق رسمية”.

وعن اتهامه بالغرور، قال درويش إنه إنسان صريح ويحترم جيداً تاريخه، وهذا ما حدث في موقفه مع على الحجار، مبيّناً: “رفضت الغناء لعلي الحجار لأنه رفض غناء بعض أغانيّ، وهذا عدلٌ في المعاملة وليس غرور”، مشيراً إلى أن كل من سعى لمنصب نقيب الموسيقيين بعده يسعى لمكاسب مادية وليس لخدمة النقابة.

وعن رأيه فى نجاح هاني شاكر، قال إيمان البحر درويش إن شاكر اختار نوعاً من الأغاني لا يفضلها، لافتاً إلى أن أغنية “لو بتحب حقيقي صحيح” كانت ستكون أفضل لو غنّتها امرأة لأنها تتناسب مع النساء أكثر.