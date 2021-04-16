وائل جسار: “مفيش حب من أول نظرة”.. وهكذا أحافظ على النجاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أبدى النجم اللبناني وائل جسار اعتراضه على مقولة “الحب من أول نظرة”، مبيناً أنه لا يعترف بها وغير موجودة في قاموسه، لأن التعارف الجيد والتعامل بين الطرفين هو الأهم بالنسبة له. وأضاف جسار في تصريحات إذاعية لدى حلوله ضيفاً على برنامج “لأول مرة”، أن الشخص مُطالب بالاختيار الصحيح كي يكون المشوار منذ بدايته حتى النهاية صحيحاً.

وسلّطت الحلقة الضوء على الطقوس الشخصية في حياة وائل جسار، حيث قال إن أول أكلة يحرص على تناولها في البلدان التي يزورها هي الأكلات المشهورة بها مثل “الكسكسي” في تونس والفول والطعمية في مصر.

وتابع جسار أن أول شيء يقوم به فور استيقاظه من النوم هو شرب الماء، وبعد ذلك كوب من الشاي، وأول شخص يقوم بالاتصال به سواء في الفرح أو الحزن هو زوجته.

وعن أعماله الغنائية، قال جسار إنه يعتبر أغنية “مشيت خلاص” التي قدمها في مشواره الغنائي كانت السبب الرئيسي في تعرف الجمهور عليه، منوهاً بأنه يحضر حالياً لأغنية جديدة تحمل اسم “عيان”، من المقرر طرحها في الفترة المقبلة.

وعن سرّ حفاظه على النجاح، أشار جسار إلى أنه يتعامل مع كل عمل جديد كأنه أول عمل يقدمه، حفاظاً على النجاح والاستمرار، مردفاً أنه يرفض التعامل مع الشخص إذا ظهر أنه متقلب أو كاذب، ومن هنا يأخذ الحذر منه.

وكانت آخر أعمال وائل جسار أغنية “ولا في الأحلام”، وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وهي من كلمات أحمد قطوط وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقي شريف منصور.