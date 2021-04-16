وائل جسار: “مفيش حب من أول نظرة”.. وهكذا أحافظ على النجاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أبدى النجم اللبناني وائل جسار اعتراضه على مقولة “الحب من أول نظرة”، مبيناً أنه لا يعترف بها وغير موجودة في قاموسه، لأن التعارف الجيد والتعامل بين الطرفين هو الأهم بالنسبة له. وأضاف جسار في تصريحات إذاعية لدى حلوله ضيفاً على برنامج “لأول مرة”، أن الشخص مُطالب بالاختيار الصحيح كي يكون المشوار منذ بدايته حتى النهاية صحيحاً.
وسلّطت الحلقة الضوء على الطقوس الشخصية في حياة وائل جسار، حيث قال إن أول أكلة يحرص على تناولها في البلدان التي يزورها هي الأكلات المشهورة بها مثل “الكسكسي” في تونس والفول والطعمية في مصر.
وتابع جسار أن أول شيء يقوم به فور استيقاظه من النوم هو شرب الماء، وبعد ذلك كوب من الشاي، وأول شخص يقوم بالاتصال به سواء في الفرح أو الحزن هو زوجته.
وعن أعماله الغنائية، قال جسار إنه يعتبر أغنية “مشيت خلاص” التي قدمها في مشواره الغنائي كانت السبب الرئيسي في تعرف الجمهور عليه، منوهاً بأنه يحضر حالياً لأغنية جديدة تحمل اسم “عيان”، من المقرر طرحها في الفترة المقبلة.
وعن سرّ حفاظه على النجاح، أشار جسار إلى أنه يتعامل مع كل عمل جديد كأنه أول عمل يقدمه، حفاظاً على النجاح والاستمرار، مردفاً أنه يرفض التعامل مع الشخص إذا ظهر أنه متقلب أو كاذب، ومن هنا يأخذ الحذر منه.
وكانت آخر أعمال وائل جسار أغنية “ولا في الأحلام”، وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وهي من كلمات أحمد قطوط وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقي شريف منصور.