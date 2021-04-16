بالفيديو – محمد رمضان يثير حفيظة المشاهدين بمشهد أكل الأفاعي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تصاعدت الأحداث في ثالث حلقات مسلسل “موسى”، بطولة محمد رمضان، والتي بدأت بمشهد حرقه الشاب الذي تزوج محبوبته حميد (محمد أحمد ماهر)، وانتقم منه بعدما ضرب والدته على ظهرها، وانتهت هذه المعركة بهروبه.

وبعد هروبه إلى الجبل، بحث عن مأكل ومشرب ولم يجد، سوى الأفاعي وهي تتحرك داخل الرمال، وحينها قرّر أن يصطادها ويتناولها.

وتفاعل الجمهور مع المشهد، بشكل كبير، معربين عن عدم تمكنهم من مشاهدته، لا سيّما أنّه كان يتناول الأفاعي أمام الكاميرا في مشهد كامل.

العمل بطولة سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة “سينرجي”، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدي.