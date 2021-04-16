بأول جمعة منذ انتشار كورونا.. صلاة حاشدة بالمسجد الأقصى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدى عشرات الآلاف من الفلسطينين صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان بالمسجد الأقصى، وذلك للمرة الأولى منذ انتشار جائحة كورونا.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 70 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

ووصل المصلون إلى المسجد بشكل خاص من أنحاء القدس الشرقية والمواطنين العرب في إسرائيل.

وانتشرت المئات من عناصر الشرطة الإسرائيلية عند مداخل البلدة القديمة في القدس والطرق المؤدية فيها إلى بوابات المسجد.

واحتشدت ساحات المسجد بالمصلين، فيما تولى حراس المسجد وفرق النظام تخصيص منطقة قبة الصخرة والساحات المحيطة لصلاة النساء والمسجد القبلي المسقوف والساحات المحيطة لصلاة الرجال.

وتولى المتطوعون مساعدة المصلين وخاصة كبار السن منهم على الوصول إلى أماكن للصلاة، فيما انتشرت فرق الإسعاف في أنحاء المسجد لتقديم الخدمات الطبية للمصلين المرضى تحسبا لأي طارىء.

وبدأ توافد المصلين إلى المسجد منذ ساعات فجر اليوم.

وأقامت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس عددا من المظلات في ساحات المسجد لتقي المصلين من أشعة الشمس، خصوصا في ظل ترجيح مسؤولين بالدائرة بقاء آلاف المصلين في المسجد لحين أداء صلاة التراويح.

وتتولى دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس تقديم إفطارات خفيفة للمصلين القادمين من أماكن بعيدة.