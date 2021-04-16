شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الكسر.. محمد فراج يعترف بخيانته لـ نيللى كريم مع سينتا خليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفت مسلسل نيللى كريم "ضد الكسر" الذى يعرض على قناة cbc، انتباه الجماهير من أول حلقة، والتى تدور أحداثه حول الغموض والإثارة، ولغز حول مقتل بطلة العمل وكشفت الحلقة اعتراف محمد فراج - كريم أنه تلقى العديد من الرسائل من شخص مجهول تؤكد أن زوجته سلمى - نيللى كريم تخونه، لذلك ذهب لكى يتأكد بنفسه لكنه لم يجد أى دليل، بعدما ثبتت الشرطة وجوده وقت وقوع الحادث من خلال الكاميرا الرئيسية على مدخل الكومباوند.

وتوالت الأحداث وتبين خيانة محمد فراج - كريم لسلمى - لـ نيللى كريم، وأنه كان متواجد وقت الحادث فى بيت امرأة أخرى تدعى مايا تجسد دورها الفنانة سينتيا خليفة، وتلجأ الشرطة لها لكنها ترفض أن تساعد كريم - محمد فراج، وبعدها تغير رأيها وتقرر أن تساعده، وتنتهى الحلقة بذهاب الضابط إلى بيت مايا - سينتا خليفة، للتحقيق معها، وتوجه لها تهمة الشروع فى قتل سلمى، هى وكريم، وينصحها بإبلاغ سفارتها الأمريكية.

تدور أحداث مسلسل "ضد الكسر"، فى إطار العلاقات الاجتماعية، حيث تعانى "سلمى" - نيللى كريم من استهتار زوجها وتعدد نزواته وعلاقاته النسائية، وتنشأ بينهما الخلافات والمشكلات بشكل دائم.

يذكر أن مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.