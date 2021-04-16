شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجى تحتفل بعيد ميلاد ياسر جلال: الحصان الرابح.. كل سنة تمتعنا بأدوارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت شركة سينرجى بمناسبة عيد ميلاد النجم ياسر جلال، حيث إنه من مواليد يوم 16 أبريل، ونشر الحساب الرسمى للشركة على موقع "تويتر" صورة من بوستر مسلسله الجديد "ضل راجل"، ووجهت رسالة تهنئة له، قالت فيها: "النهاردة بنحتفل بعيد ميلاد الفنان الذى حاز لقب الحصان الرابح ياسر جلال.. حبينا نقولك كل سنة وأنت طيب يا فنان".

وأضافت سينرجى فى احتفالها بمناسبة عيد ميلاد ياسر جلال: "كل سنة تمتعنا بأدوارك المميزة.. وبمسلسلك الجديد ظل راجل"، يأتى هذا فيما يعيش النجم ياسر جلال فرحة كبيرة بعد نجاح الحلقات الأولى من مسلسل "ضل راجل" وتصدره التريند بهشتاجين مختلفين، وبمجرد علمه بتصدره التريند سجد على الأرض شكرا لله في موقع تصوير المسلسل، مهنئا فريق العمل بالكامل الذين شاركوه نجاح العمل.

ويظهر ياسر جلال في فيديو خاص بـ"الخليج 365" من داخل موقع التصوير، ساجدا على الأرض شكرًا لله، قائلا: "ربنا يوطى نفوسنا" ويسرع إليه المخرج أحمد صالح مهنئا إياه، ويوجه له جلال الشكر قائلا: "تسلم إيدك" كما وجه التحية لكل الموجودين فى اللوكيشن.

وكان النجم ياسر جلال قد تصدر تريند تويتر، بهشتاجين مختلفين أحدهما يحمل اسم مسلسله "ضل راجل" والآخر يحمل اسمه "ياسر جلال"، وذلك بعد أن لاقت الثلاث حلقات التى تم عرضها حتى الآن صدى واسعا وتفاعل معها رواد السوشيال ميديا.

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة في تمام الساعة 11:30 مساء، بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ومحمد يسري، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.