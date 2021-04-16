شكرا لقرائتكم خبر عن "حرب أهلية" الحلقة 3 تكشف الوجه الحقيقى لـ باسل خياط وخداعه لـ يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الـ3 من مسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا خداع ومكيدة الفنان باسل خياط لها وكشفت الحلقة عن الوجه الحقيقى له، وفى مكالمة هاتفية بين باسل والطبيب المعالج ليسرا خلال الأحداث تبين أن هناك اتفاقا بينهما لإيهام يسرا وتدبير مؤامرة مع الطبيب وإيهامها بأنها مريضة وتعانى من ورم خبيث.

ومن ناحية أخرى خدع باسل خياط زوجته الثانية أروى جودة - فريدة، وأخفى زواجه من يسرا - مريم، ووصف علاقته بها بأنها مريضة عنده وأن أيامها معدودة ولا يوجد أحد بجوارها سواه مع وجود مشاكل بينها وبين ابنتها، طالباً منها أن تتحمله حتى يجد حلا لمشكلتها.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة، إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعى وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

ويعرض مسلسل "حرب أهلية" عبر قنوات cbc، حيث يعرض المسلسل للمرة الأولى في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة إلا الربع صباحا والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء والإعادة الثالثة في تمام الساعة الثانية عشرة إلا ربع ظهرا كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة cbc دراما.