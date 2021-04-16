شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تتصدر التريند بعد ظهورها فى أحد الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نانسي عجرم خطفت الأنظار بإطلالتها المميزة، خلال شهر رمضان المبارك، فبعد ظهور النجمة اللبنانية نانسي عجرم فى إعلان دعائى لصالح إحدى الشركات بصحبة الفنان أمير كرارة تصدرت التريند.

نانسي عجرم ظهرت فى الإعلان بأكثر من إطلالة ولفتت انتباه الجماهير ومحبيها، حيث تبحث نانسي عجرم خلال الإعلان عن فتى أحلامها ويظهر أمير كرارة يحارب الوحوش والكائنات الفضائية والأعداء من أجلها، ولأول مرة يجتمع أمير كرارة ونانسي عجرم فى عمل واحد.

من ناحية أخرى يشارك أمير كرارة فى مسلسل "نسل الأغراب"، وهو التعاون الأول بين أحمد السقا وكرارة فى الدراما التليفزيونية، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج سينرجى، ويشارك فى بطولته مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش.