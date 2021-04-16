كريم الشناوي يعلن وفاة والد زوجته.. ويكشف موعد ومكان الجنازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المخرج كريم الشناوي، قبل قليل، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وفاة والد زوجته.

وكتب كريم "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، توفي إلى رحمة الله والد زوجتي ووالدي الثاني، عقيد يونس شفيق ذهني".

وكشف كريم عن موعد ومكان صلاة الجنازة، إذ من المقرر أن تقوم الصلاة على جثمان الراحل، عقب صلاة الجمعة، في مسجد الرحمن الرحيم، سائلًا متابعيه وأصدقائه الدعاء له.

كريم الشناوي، مخرج شاب، يُعرض له في السباق الرمضاني الجاري، مسلسل "خلي بالك من زيزي"، بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، نهى عابدين، صفاء الطوخي، بيومي فؤاد، علي الطيب، سلوى محمد علي، تأليف مريم نعوم.