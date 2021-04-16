فن ومشاهير

تركي آل الشيخ يلتقي يسرا وكريم عبدالعزيز: لقاء جميل امتد لساعات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، صورة تجمعه بعدد من الفنانين المصريين.

وكتب تركي قبل ساعات في تعليقه على الصورة: "سعدت اليوم بمقابلة المخرج المبدع مروان حامد وأخي الفنان الكبير كريم عبدالعزيز وأخي المنتج مدحت العدل والفنانة القديرة يسرا واخي المنتج جمال العدل".

وتابع "لقاء جميل امتد لساعات وأتمنى أن نرى نتائجه قريباً".

جدير بالذكر أن كريم عبدالعزيز يشارك في السباق الرمضاني بالجزء الثاني من مسلسل الاختيار مع المخرج بيتر ميمي، بينما يُعرض لـ يسرا مسلسل حرب أهلية مع المخرج سامح عبدالعزيز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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