سعد الصغير يبكي في “شيخ الحارة”.. ويكشف حقيقة زواجه عرفياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: انهار المطرب الشعبي المصري سعد الصغير بسبب فراق والدته، قائلاً إن “قلبه انكسر” بعد رحيلها، كما نفى زواجه عرفياً. وتمنى الصغير خلال حواره ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن يصبح أبناؤه بارين به مثلما فعل مع والدته.

ودخل الصغير في نوبة بكاء عقب عرض صورة والدته، قائلاً: “أنا انكسرت واتوجعت وكان ليّ ظهر وحالياً انكسرت بعد وفاة أمي، وتائه لا أعرف ماذا أفعل”، مؤكداً أنه لا يوجد شخص في حياته مثل والدته.

كما نفى زواجه عرفياً على زوجته الحالية (أم أولاده) مثلما تردد في الآونة الأخيرة، متحدياً المذيعة بإثبات صحة زواجه، قائلاً: “ربما أخطأت لكني أصلحت نفسي وزوجتي غير موافقة على نزواتي”.

على الجانب الآخر، فقد الصغير أعصابه بعدما اتهمه “شيخ الحارة” بأنه تخلف عن حضور عزاء شقيقه من أجل الذهاب لأحد الحفلات. ونفى الصغير هذه الواقعة بشكل قاطع، وأخذ يشتم “شيخ الحارة” الذي يظهر لضيوف البرنامج بصورة غير واضحة المعالم ومن خلف شاشة كبيرة. وأكد لمقدمة البرنامج المخرجة إيناس الدغيدي، أنه توقف عن إحياء الحفلات والأفراح لمدة 3 أشهر بعد وفاة شقيقه حداداً عليه.

ورد سعد الصغير على “شيخ الحارة” الذي قال إنه كان يعمل خادماً لدى الفنانة المصرية وفاء عامر، قبل أن يحقق الشهرة، وذلك مقابل حصوله على الطعام، موضحاً أنه كان يقوم بتوصيل الفنانة آيتن عامر الشقيقة الصغرى لوفاء عامر إلى مدرستها بواسطة السيارة ليس أكثر.

يذكر أن سعد الصغير أثار جدلاً مؤخراً بعد إعلان زواجه من ممثلة تدعى برلنتي عامر. كما أعلنت الأخيرة زواجها من سعد، وذلك في شهر فبراير الماضي، وأوضحت أنهما لم يتمكنا من الاحتفال بالمناسبة بسبب فيروس كورونا المستجد.