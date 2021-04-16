نوال الزغبي تُعلن عن مفاجأتها للجمهور: “أغنيات الصيف قنابل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن مشاريعها الفنية المقبلة خلال حلولها ضيفةً على برنامج “جمعتنا حلوة” مع الزميل فراس حليمة عبر راديو “أغاني أغاني”.

وأعلنت نوال الزغبي خلال اللقاء عن أنها بصدد طرح ميني ألبوم يتضمن 4 أغنيات خلال موسم الصيف المقبل بالتعاون مع شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”.

وكشفت نوال أن كل أغنية من الأغاني تحمل لهجة عربية مختلفة، فالأولى باللهجة اللبنانية والثانية بالمصرية، أمّا الأغنيتين الأخرتين فهما باللهجتين الخليجية والعراقية، وأضافت: “الأغنيات الجديدة ستكون بمثابة مفاجأة للجمهور”، ليرد عليها فراس بالقول: “يعني قنابل”.

كما أكدت نوال الزغبي أنها ستصوّر هذه الأغنيات خلال الشهر الجاري وتسلّم بعدها الكليبات إلى شركة “روتانا” لإصدارها.

جدير بالذكر أن نوال الزغبي تحصد حتى اليوم نجاح أغنيتها الأخيرة “عقلي وقف” من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع، وميكس، وماستر وسام عبد المنعم. وحقق كليب الأغنية أكثر من 5 ملايين مشاهدة في شهرين فقط.