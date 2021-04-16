حفل محمد منير في دار الأوبرا المصرية مؤمّن ضد كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أكّد رئيس دار الأوبرا المصرية مجدي صابر أنّ حفل الفنان محمد منير المقُرر له 25 نيسان الحالي، سيكون بمسرح النافورة الكبير، والمفتوح وتتوافر فيه شروط الإجراءات الاحترازية.

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، أمس، أنّ هناك كاميرات الكشف عن الحرارة عن بعد، وسيتم تطبيق نسبة 50% للحضور والالتزام بوجود مسافات بين الجلوس، مضيفاً أنه تم طرح ألف تذكرة للحفل برغم أنّ المسرح يسع 2600 فرد التزاماً بقرار رئيس مجلس الوزراء.

الحفل سيكون الأول بعد مشاركة منير في مراسم موكب نقل المومياوات الملكية، وتقديمه أغنية بعنوان “أنا مصر”، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان وتوزيع هشام نزيه.

وشارك أيضاً بتقديم أغنية ضمن أحداث “الاختيار 2″، من كلمات الشاعر نصر الدين ناجي، وألحان وتوزيع أحمد فرحات.