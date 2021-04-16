حقيقة خطف عابد فهد لابنه من زوجته!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: يتقدم مسلسل “350 جرام” بثبات وتصاعد من الحلقة الأولى بـ”فرش” أرضية الشخصيات وبيئة العمل التي تشبه شبكة عنكبوت يتحكم بها “نوح الريّس” المحامي الي يتمتع بدهاء إبليسي.

وكشفت مصادر إنتاجية أنّ “الريّس” من أداء النجم السوري عابد فهد، والذي لا يترك أي شيء للصدفة أو خارج سيطرته، سيقدم على خطف ابن “ياسمين” (كارين رزق الله) الذي يلعب دوره نجله تيم فهد، في الحلقات المقبلة.

وتدور أحداث العمل الدرامي في إطار من التشويق والإثارة حول محامٍ ينتفض على محيطه الإجرامي إثر تعرّضه لحادث إنساني يغيّر قناعاته، ليصطدم بحرف مافيوية ضدّه شديدة الخطر، إذ يصبح أصدقاء الأمس أعداء اليوم.

ويضم العمل في البطولة إلى جانب فهد ورزق الله، الفنانون سلوم حداد وخالد نجم وستيفاني عطا الله ومصطفى سعد الدين وغريس قبيلي وقاسم منصور وولاء العزام، وبيار داغر وعبدالهادي الصباغ، وهو من تأليف وسيناريو وحوار ناديا الأحمر، إخراج محمد لطفي، وإنتاج شركة “غولدن لاين”.

ويتصدر العمل قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في عدد من الدول العربية لا سيما في الخليج العربي، وفق ما بيّنت أرقام تطبيق تلفزيون أبو ظبي Adtv.