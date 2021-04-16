ما حصل بينهما يمنعها من زيارة منزله.. كيرا سيدجويك تحكي قصتها مع توم كروز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: شعرت كيرا سيدجويك بالهلع بعدما ارتكبت خطأً فادحاً في منزل الممثل توم كروز.

كشفت النجمة عن تجربة محرجة إلى حد ما في برنامج درو بيريمور يوم الأربعاء 14 نيسان (أبريل)، بينما اعترفت بأنها كانت ضيفة فضولية.

روّت كيف دعاها النجم وزوجها، كيفن بيكون، إلى منزله في التسعينات لمشاهدة فيلمهما الشهير A Few Good Men الذي أطلق عام 1992. وانضم إلى الزوجين النجمة ديمي مور وزوجها آنذاك بروس ويليس، وكذلك المخرج روب راينر وزوجة توم آنذاك نيكول كيدمان.

وقالت كيرا (55 عاماً): “كانت لحظة محرجة لكنها أصبحت قصة مضحكة. كنت في الأشهر الأخيرة من حملي حين تلقينا دعوة لتناول العشاء مع الكثير من المشاهير”.

وتابعت قائلة: “كانت إحدى تلك الليالي التي لا تتم دعوتي إليها غالباً. كنت أنظر إلى المدفأة ووجدتُ فيها زراً صغيراً في الأسفل. وفكّرتُ ماذا يفعل هذا الزر الصغير؟ فضغطت عليه لأنني اعتقدت أنّ شيئاً مثيراً للاهتمام قد يحدث، كما لو أنّ الجدار سينشقّ ويفتح مدخلاً سرياً. لكن عندما لم يحدث شيء، بدأتُ أشعر بالتوتر قليلاً”.

ثم ذهبت لتجد توم الذي كانت فقط تربطها به علاقة زمالة في الفيلم، في محاولة لحل لغز الزر المجهول.

وأضافت: “نقرت على كتف توم وأخبرته أنني ضغطت على الزر وأصيب بالهلع لأنّ الزرّ ينبّه الشرطة بوقوع كارثة في منزل كروز”.

بالطبع، لم تنتهِ القصة هنا. قالت إن أكثر من خمس سيارات شرطة وصلت إلى المنزل وكان عليهم توقيف بثّ الفيلم. وختمت: “لم تتم دعوتي إلى منزله مرة أخرى”.