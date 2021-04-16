إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60%.. انتهاك يربك مفاوضات فيينا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إيران إتمام تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، في انتهاك قد يعصف بمفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي.

وفي تغريدة نشرها الجمعة عبر تويتر، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: "نعلن بكل فخر أنه في الساعة 12 ليلا، استطاع العلماء النوويين الإيرانيون الوصول إلى يورانيوم مخصب بمستوى 60%".



والثلاثاء الماضي، أعلنت إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لدرجة نقاء 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى 90 % اللازم لصنع قنبلة نووية.



وتنتهك الخطوة الإيرانية بنود الاتفاق النووي الموقع بين إيران وقوى غربية في 2015، والتي لا تسمح سوى بتخصيب اليورانيوم حتى نسبة نقاء 3.67%.

ويعتبر هذا القيد من بين قيود أخرى كثيرة تنتهكها طهران منذ أكثر من عام ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ومعاودة فرض العقوبات الأمريكية عليها.

في الأثناء، تواصل اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني الجولة الثانية من محادثاتها بالعاصمة النمساوية فيينا بهدف إنقاذ اتفاق أقرب للانهيار في ظل تمسك طهران بشرط تخفيف الضغوط ورفع العقوبات قبل التزامها بتعهداتها المنبثقة عن الاتفاق، وهو ما ترفضه واشنطن التي تطالب بالعكس.

وفي ظل التطورات، يحبس المجتمع الدولي أنفاسه خشية خطوات غير محسوبة من جانب طهران تهدد أمن الشرق الأوسط، وهي التي حرصت على إعلان قرارها عبر إعلامها الرسمي قبل توضيحه ووضع حد زمني له لاحقا.

محادثات فيينا

مع إعلان إيران إنتاج أول كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، يبدو أن المحادثات الجارية في فيينا ستتجه نحو تعثر قد يقضي على الاتفاق المعلق بخيط رفيع منذ انسحاب واشنطن والانتهاكات اللاحقة من جانب طهران.



وفي خطوة متوقعة، هددت إيران الخميس بالانسحاب من مفاوضات فيينا ما لم تحرز تقدما، فيما تسود أجواء متوترة بالاجتماع المنعقد بوساطة أوروبية.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، ونائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "إذا حدث تقدم فسنواصل المشاركة في المباحثات. وإذا لم يحدث تقدم فإننا سنوقف المحادثات."

وبدأ المفاوضون الاجتماع في العاصمة النمساوية أواخر الأسبوع الماضي، فيما يرى متابعون أنه لا وجود لأي بوادر لتجاوز تعقيدات الملف، خصوصا أنه لا توجد محادثات مباشرة بين الوفود الأمريكية والإيرانية، حيث يعمل مبعوثون آخرون كوسطاء.