شريهان الى الشاشة بعد 19 عاما من الغياب

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أطلت شريهان نجمة على الشاشة في أول أيام شهر رمضان بعد غياب دام 19 عاماً من خلال تقديمها إعلاناً لإحدى شركات الاتصالات.

وشكلت عودتها فرحا كبيرا لمحبيها من الجيل السابق والحالي خاصة وأن شريهان كان قد ارتبط اسمها بفوازير رمضان حيث تربعت على عرش الشاشة لسنوات أبدعت خلالها بأداء مميز من الاستعراض والخفة في التقديم لم ينافسها عليه أي من زملائها الى اليوم.

واستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عودة شريهان بترحاب شديد لاسيما أنها عادت بطلة جميلة وأنيقة تؤدي حركات استعراضية تكشف عن احتفاظها برشاقتها رغم مرور السنوات وتعرضها لأكثر من أزمة صحية.

بدأ الاعلان بموسيقى من فوازيرها الشهيرة التي قامت ببطولتها في الثمانينيات وتحمل عنوان "ألف ليلة و ليلة".

وتتعرض شريهان في الإعلان لحادث سير ، وهو الأمر نفسه الذي تعرضت له في الحقيقة أثناء عودتها من محافظة الإسكندرية عام 1989، وأجبرها على الاختفاء.

وتناول الإعلان إجراءها عملية حراجية في ظهرها ثم عودتها بعد غياب طويل مرة أخرى، وهو استعراض لملامح مهمة من حياة نجمة الفوازير.

لجمهورها: "بحبكم ودعائكم شفيتوني ولسه بتشفوني"

ووجهت شريهان، الإثنين، رسالة إلى محبيها قبل ظهورها على الشاشة الصغيرة في شهر رمضان 2021.

وكتبت شريهان عبر حسابها في "تويتر": هو العمر به كم ثانية ودقيقة وساعة أو شهر وعام لأعيش بكم معكم وبينكم؟.. أنا أعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة انحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعا ودون ترتيب ولا استثناء، لحظة انتظرتها كثيرا لرد جميل في رقبتي من سبتمبر/أيلول 2002، مشاعري كلها متلخبطة لكن سعيدة".

وأضافت: "كنت بكتب، بكتب وبكتب، رسائل كتييير لا يعلمها غير ربي وأبعت لكم وأحلم بثانية احتضاني وانحناءة شكر لكم جميعا، ولكن كلها كانت من طرف واحد. مكنتش عارفة كيف أستطيع قولها لواحد واحد فيكم وبنفسي!! ولو عليا.. كنت أرغب في أن أدخل بيت بيت وزقاق زقاق وشارع شارع وحارة حارة وكل حي ومدينة وقرية".

وتابعت: "وفي هذه الأيام الكريمة وهذا الشهر العظيم، عايزة أقول لكم أنا متشكرة أكتر من جدا. حبتوني احترمتوني احتضنتوني وبحبكم ودعائكم شفيتوني ولسه بتشفوني.. شكرا و100 مليون انحناءة شكر وقبلة على جبين كل واحد بداية من أصغر مولود ومواطن مصري وصولا لآخر إنسان في العالم". واختتمت شريهان رسالتها إلى جمهورها قائلة: "شكرا.. شريهان منكم وبكم ولكم للأبد.. حبكم حياة".

وكانت آخر فوازير رمضان قدمتها شريهان في العام 1993 بعنوان "حاجات ومحتاجات"، بينما كان آخر ظهور الفني على شاشة السينما من خلال فيلم "العشق والدم" من إنتاج 2002، وشاركها بطولته الفنان الراحل، فاروق الفيشاوي.