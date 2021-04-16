شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن يوسف منصور فى عيد ميلاده.. أبرزها حكايته مع السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم، الممثل يوسف منصور بعيد ميلاده إذ يعد من مواليد الـ16 من شهر أبريل لعام 1966، وبرع فى تقديم بطولة عدد من أفلام الأكشن الذى قدمها خلال مسيرته الفنية، شاركته فيها عدد من النجمات مثل ليلى علوى، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على معلومات ربما لا يعلمها كثيرون بشأنه.

عاش فترة من حياته فى الولايات المتحدة واشتهر بأدواره التى تقوم على أساس لعبة الكونغ فو.



يوسف منصور

أخرج فيلم "قط الصحراء" مع سعيد محمد كما ساهم فى كتابة قصص بعض أفلامه.

حكى فى وقت سابق أنه بدأ مشواره مع الرياضة مع لعبة "التايكوندو"، ووصل فيها لمرحلة لم يكن باستطاعته تخطيها؛ بسبب ضعف قوته الجسمانية.

دوماً ما يشدد على عشقه لفن قتال "الكونغ فو"، وخلال تصريحات تليفزيونية سابقة شدد على أنه طريقة حياة لا مجرد لعبة، ومجالات القوة فيه تتجاوز القوة الجسمانية، كما أنه يتوقف على الحيوان الشرس الذى يحبه كل شخص، فهو مثلا أحب القط الأسود، بينما أحب بروسلى القط والتنين.

الصدفة كانت لها دور كبير فى دخوله عالم التمثيل، بعدما دار حوار بينه وبين المخرج إبراهيم عفيفى أثناء تصويره لفيلم "العجوز والبلطجى" عام 1989، والذى طلب منه أداء مشاهد بسيطة فى الفيلم عن رجل مهمته إنقاذ بطل الفيلم، ليخطف الأنظار وقتها ويبدأ مشواره مع عدد من الأفلام.

من أبرز أفلامه قبضة الهلالى، بدر، قط الصحراء.

تعرض يوسف منصور لعقبات عديدة فى حياته أبرزها إصابته بالسرطان قبل تعافيه منه.