القضاء المكسيكي يأمر "نتفليكس" بحذف هذا المشهد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمرت غرفة في المحكمة الانتخابية الفيدرالية المكسيكية "نتفليكس" بإزالة مشهد من فيلم "سي بوسكا بابا" المكسيكي تظهر فيه مرشحة للنيابة، وعللت القرار بأن الفيلم ينتهك قواعد التوازن الانتخابي.

وتظهر مرشحة حزب العمل الوطني (المحافظ) لانتخابات يونيو/حزيران، ماريا تيريزا خيمينيز إسكيفيل في مشهد من الفيلم وهي تقطع الشريط أثناء حفل افتتاح.

وأمرت المحكمة منصة البث التدفقي العملاقة "نتفليكس" والمنتجين بـ "تعديل مشهد الثواني الثماني أو استبداله أو حذفه" لأنه "يخرق مبدأ التوازن في التنافس الانتخابي".

وتظهر إسكيفيل في "سي بوسكا بابا" (بالإنجليزية "داد وانتد") بصفتها رئيسة بلدية مدينة أجواسكاليينتس، وهو منصب استقالت منه لكي تترشح للنيابية، وتستطيع المرشحة استئناف قرار المحكمة.

وتجري المكسيك انتخابات فيدرالية في 2 يونيو/حزيران لاختيار الأعضاء الـ500 في مجلس النواب.

ويتضمن القانون الانتخابي المكسيكي قواعد صارمة جداً فيما يتعلق بالإعلام والإعلان الانتخابيين.