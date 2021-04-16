القضاء المكسيكي يأمر "نتفليكس" بإزالة مشهد يخرق قانون الانتخاب من أحد أفلامها

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مكسيكو : أمرت غرفة في المحكمة الانتخابية الفدرالية المكسيكية "نتفليكس" بإزالة مشهد من فيلم "سي بوسكا بابا" المكسيكي تظهر فيه مرشحة للنيابة، وعللت القرار بأن الفيلم ينتهك قواعد التوازن الانتخابي.

وتظهر مرشحة حزب العمل الوطني (المحافظ) لانتخابات يونيو ماريا تيريزا خيمينيز إسكيفيل في مشهد من الفيلم وهي تقطع الشريط أثناء حفل افتتاح.

وأمرت المحكمة منصة البث التدفقي العملاقة "نتفليكس" والمنتجين بـ "تعديل مشهد الثواني الثماني أو استبداله أو حذفه " لأنه "يخرق مبدأ التوازن في التنافس الانتخابي".

وتظهر إسكيفيل في "سي بوسكا بابا" (بالإنكليزية "داد وانتد") بصفتها رئيسة بلدية مدينة أغواسكاليينتس، وهو منصب استقالت منه لكي تترشح للنيابية. وتستطيع المرشحة استئناف قرار المحكمة.

وتجري المكسيك انتخابات فيدرالية في 2 يونيو لاختيار الأعضاء الخمسمئة في مجلس النواب. ويتضمن القانون الانتخابي المكسيكي قواعد صارمة جداً في ما يتعلق بالإعلام والإعلان الانتخابيين.