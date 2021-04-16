شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يمازح الجمهور بعد جملة "كتع كسح كسل": اللى هيقولها 10 مرات هعمله فولو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح النجم أمير كرارة جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بعد انتشار جملة قالها خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "نسل الأغراب"، والتى تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير، وهى "عشان كنتم كتع كسح كسل كسلتوا حتى تبنوا بيوت"، وطالب أمير متابعيه بتكرار الجملة 10 مرات ومن ينجح بالتحدى سيقوم بمتابعة حسابه على "إنستجرام"، وعلق قائلا: "اللى هيقولها عشر مرات ورا بعض هعمله فلو".

واشتعل الصراع بين غفران "أمير كرارة" وعساف "أحمد السقا" فى الحلقة الثالثة من مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON، حيث يتخلص عساف من شخصين أرسلهما غفران لمراقبته محاولة منه للوصول إلى المكان الذى يخفى فيه والدته المخطوفة، إلا أن عساف شعر بمراقبتهما له ودخل معهما في معركة وضربهما بقوة وأرسل معهما رسالة لغفران بأنه عندما يريد أن يضربه يرسل ألف رجل من رجاله.

يسافر عساف بالقطر إلى مكان ويطرق باب أحد المنازل ويسأل على شخص اسمه أحمد درويش لتخبره السيدة أنه مات منذ 10 سنوات، صُدم عساف من خبر موت درويش، حيث كان قد ترك عنده شامية والدة غفران الذى يساومه عليها مقابل إعادة ابنه وزوجته السابقة جليلة.

يعرض المسلسل على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.