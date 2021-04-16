شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "كيرة والجن"لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز تستكمل التصوير بعد عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود أسرة فيلم "كيرة والجن"، للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز لبلاتوه العمل بعد عيد الفطر مباشرة، لاستكمال تصوير المشاهد الأخيرة من أحداثه، حيث انتهى مخرج الفيلم مروان حامد من تصوير أكثر من 50% من أحداث الفيلم، بالعديد من أماكن التصوير ما بين القاهرة والإسماعيلية وعدد من المشاهد الداخلية والتى تم تصويرها داخل مجموعة من الاستديوهات، من إنتاج شركة سينرجى فيلمز.

يذكر أن فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.