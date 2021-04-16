شكرا لقرائتكم خبر عن "وقت الحساب".. أغنية جديدة لـ أحمد سعد ضمن أحداث مسلسل "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم أحمد سعد من تسجيل أغنية جديدة ضمن أحداث مسلسل "الاختيار 2"، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، وهندسة صوت ياسر أنور.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على ON وON دراما، سيناريو وحوار هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، إضافة إلى ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

ويتناول المسلسل بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020،

وتناول مسلسل "الاختيار" الجزء الأول الذى كتبه باهر دويدار، وأخرجه بيتر ميمى، حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏وأظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الشهيد.