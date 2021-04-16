شكرا لقرائتكم خبر عن "نعيش مع بعض" تجمع تامر عاشور والشاعرة نور عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب تامرعاشور مع الشاعرة نورعبد الله في أغنية سينجل جديدة بعنوان "نعيش مع بعض"، من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى طرح تامرعاشورمؤخرا أحدث كليباته والتي تحمل اسم "بقول عادى" على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات أحمد إبراهيم وألحان سامح جلال وتوزيع وفواصل موسيقية فهد، مهندس صوت محمد إسماعيل.

كما أحيا أيضا تامر عاشور الفقرة الأولى من الليلة الثانية لموسم حفلات الربيع الذى يقام بالتجمع الخامس بحضور كامل العدد من الشباب وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من فيروس كورونا