شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دقائق مشوقة لأحداث الفيلم المنتظر Fast And Furious 9.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد التريلر الترويجى الجديد للفيلم المنتظر Fast And Furious 9، الذى وصلت مدته إلى 3 دقائق و20 ثانية، العديد من اللقطات التشويقية، التى تؤكد على عمل متميز، ومن المقرر أن يصل العمل الجديد دور العرض حول العالم فى 25 يونيو المقبل.

واستطاع تريلر فيلم Fast And Furious 9 الاقتراب من تحقيق مشاهدات تصل إلى 3 ملايين فى أقل من 24 ساعة من طرحه، الفيديو الترويجى ظهر به جميع أفراد طاقم العمل، جنبا إلى أحدث إضافات العمل، المصارع جون سينا.

كما اعتاد جمهور الفيلم على ضم كل جزء من أجزاء تلك السلسلة لنجم كبير مثلما حصل مع داوين جونسون وجيسون ستاثام من قبل، وحققا نجاحاً كبيراً مع فان ديزل أثناء مشاركتهما من قبل، ومع إضافة المصارع جون سينا، يتوقع الجمهور ناجح مؤكد للعمل الجديد.

جدير بالذكر أن الجزء الأخير من سلسلة Fast & Furious حقق حصيلة إيرادات وصلت إلى مليار و238 مليون دولار أمريكى حول العالم، ويشارك في بطولة الفيلم فان ديزل، وسكوت أستوود، وشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، وجايسون ستاثام ومن تأليف كريس مورجأن وجارى سكوت طومسون، ومن إخراج F. Gary Gray، كما يذكر أن الجزء القادم سيشهد ظهور مغنية الراب الأمريكية كاردى بى في دور لم يكشف عنه بعد، وهو الجزء الذى تقوم بإنتاجه شركة Universal ، وتعد هذه ثاني مشاركات كاردى بى السينمائية بعد فيلمها مع جنيفر لوبيز فى Hustlers .