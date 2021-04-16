شكرا لقرائتكم خبر عن 29 مليون دولار لفيلم The Little Things لـ رامى مالك بعد شهرين من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم The Little Things لتصل إلى 29 مليون و 755 ألف دولار أمريكى، في شباك التذاكر حول العالم بعد طرحه يوم 29 يناير الماضى، وأنقسمت الإيرادات بين 15 مليون و 155 ألف دولار داخل الولايات المتحدة، و 14 مليون و 600 ألف دولار حول العالم، وكان قد حقق العمل 4 مليون و700 ألف دولار في الافتتاحية، بـ 2171 دار عرض.

وتدور أحداث فيلم The Little Things حول تتبع "ديك" نائب رئيس شرطة كاليفورنيا الذى يتعاون مع باكستر، الذى يعمل محقق في شرطة لوس أنجلوس، للقبض على قاتل متسلسل، ومن أهم مميزات ديك أنه يركز فى كل التفاصيل الصغيرة التى ستساعده فى التحايل على القواعد، حسبما نشر موقع "deadline".

ويضم فريق The Little Things أيضًا ناتالي موراليس وتيري كيني وكريس باور وجوريس جارسكي وإيزابيل أريزا ومايكل هيا.

وحصل فيلم The Little Things الذى يجمع كلاً من النجمين دينزل واشنطن ورامى مالك ذى الأصول المصرية، ومن إخراج جون لى هانكوك، على تقييم سيئ حيث وصل إلى 47% من قبل 199 ناقد، و64% من قبل أكثر من 250 مشاهد، على موقع Rotten Tomatoes.