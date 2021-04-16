بالفيديو: محمد رمضان يعلن مفاجأة لجمهوره من برج خليفة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن الفنان المصري محمد رمضان انطلاق شخصيته في اللعبة العالمية “فري فاير” كأول عربي يكون وجها إعلانيا للعبة في العالم.

ونشر محمد رمضان مقاطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفا عن مشاركته في اللعبة بشخصية “مارو”، وذلك من أعلى برج خليفة في دبي.

وكتب محمد رمضان على “إنستغرام” تعليقا قال فيه: “إعلان شخصيتي في فري فاير على برج خليفة”

وأضاف على “فيسبوك”، “الفضل لله ثم لأهل بلدي الغالية مصر أولاً ثم لجمهوري العربي الأصيل .. على برج خليفة أمس أطلقت الشركة العالمية جارينا أول شخصية عربية في اللعبة العالمية فري فاير”.

وكان محمد رمضان قد أشار إلى الجهود المبذولة من جانب الشركة القائمة على اللعبة لتكون الشخصية دقيقة بشكل كبير.

وتعد لعبة فري فاير “free fire” من الألعاب القتالية الأكثر تحميلا على مستوى العالم، وتشبه لعبة “بابجي”، حيث تتضمن معركة شرسة بين مجموعة من اللاعبين يصل عددهم لنحو 50 شخصا، وذلك بحسب “سبوتنيك”.