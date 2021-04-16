براد بيت ينضم لساندرا بولوك في فيلم "لوست سيتي أوف دي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضم الممثل الأمريكي براد بيت إلى فريق عمل الفيلم الكوميدي الرومانسي "لوست سيتي أوف دي" الذي تقوم ببطولته ساندرا بولوك.

وذكر موقع مجلة "ذا هوليوود ريبورتر"، أن هذه الخطوة جاءت كخدمة ودية متبادلة لأنها تأتي عقب ظهور "بولوك" في فيلم الحركة " بوليت ترين" الذي يجسد "بيت" دور البطولة فيه، حيث رأت ساندرا بولوك التي تنتج أيضا "لوست سيتي أوف دي" فرصة لمشاركة فنية أخرى مع براد بيت.

وتدور قصة الفيلم حول مؤلفة روائية رومانسية انعزالية تتعرض لمغامرة يمكن أن تكون أكثر غرابة ورومانسية من رواياتها الورقية.