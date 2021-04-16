سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 16 أبريل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الجمعة 16 أبريل/نيسان 2021، بالبنوك، وشركات الصرافة.

وشهدت التعاملات المصرفية، في أوائل شهر رمضان، استقرار متوسط سعر صرف الجنيه المصري، أمام العملات العربية، والأجنبية.

سعر الدولار في مصر

وانخفض متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، قرشا إلى نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا، اليوم الجمعة، انخفض متوسط سعر الدولار، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر الدولار أعلى سعر عند نحو 4 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع في 5 بنوك، هم مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، وكريدي أجريكول، و المصري لتنمية الصادرات، وعودة.

فيما هيمن سعر الدولار عند نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في 17 بنكا، منها البنك الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والبركة، والأهلي المتحد، والمشرق، وقناة السويس.

بينما تراجع سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر ( أكبر بنكين حكوميين) قرشا واحد، إلى نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

أرقام إيجابية تتحدى الجائحة

رغم التحديات الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع، إلا أن الاقتصاد المصري حافظ على ثباته بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وقال البنك المركزي المصري، الإثنين، إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج، في الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2020، زادت 13.5% إلى 15.5 مليار دولار، من13.7 مليار دولار.

وتوقع وزير المالية المصري محمد معيط، الأسبوع الماضي، نمو اقتصاد البلاد 2.8% في السنة المالية الجارية 2020-2021، وبنحو 5.4% في 2021-2022.

أضاف معيط، في مؤتمر اقتصادي عقد بالقاهرة، أن بلاده تتوقع تراجع العجز الكلي إلى 7.7% في السنة المالية الحالية من 7.9% في 2019-2020 وأن يصل إلى 6.6% في 2021-2022.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.70 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.69 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.54 جنيه للشراء، و21.68 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.51 جنيه للشراء، و21.66 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وانخفض متوسط سعر الريال السعودي لدى المركزي المصري، اليوم الجمعة إلى نحو 4.166 جنيه للشراء، و4.193 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.2 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 4.253 جنيه للشراء، و 4.281 جنيه للبيع.

كما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، إلي نحو 51.79 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.83 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.

استقرار التضخم

واستقر التضخم في مصر خلال الشهر الماضي، مع توقعات بارتفاعه خلال شهر رمضان المبارك، الذي يصاحبه زيادة الطلب.

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الخميس، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن استقر عند 4.5% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي، وهو نفس المعدل المسجل في فبراير/شباط السابق له.

وحسب رويترز، بلغت نسبة تضخم الأسعار في مارس/آذار الماضي، نحو 0.6% مقارنة مع الشهر السابق، ارتفاعا من نحو 0.2% في فبراير/شباط الماضي.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي لا يشمل الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية، ارتفاعا طفيفا إلى 3.7% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي من 3.65 % في الشهر السابق له.