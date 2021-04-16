سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 16 أبريل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الدولار في السودان، خلال تعاملات الجمعة 16 أبريل 2021، لدى السوق الموازية (السوداء)، مع أوائل شهر رمضان.

وشهدت تعاملات السوق الرسمية، انخفاض متوسط العملة السودانية، أمام اليورو الأوروبي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، فيما ارتفعت الجنيه السوداني، أمام الجنيه الإسترليني.

سعر الدولار في السودان

واستقر متوسط سعر العملة الخضراء، مقابل الجنيه السوداني، لدى السوق السوداء، عند نحو 382 جنيها، حسب وسائل إعلام محلية.



وارتفع سعر صرف الدولار لدى بنك السودان المركزي، إلى نحو 381.57 جنيه للشراء، و 383.47 جنيه للبيع، مقابل نحو 381.42 جنيه للشراء و 383.32 جنيه للبيع.

ويتزامن حلول رمضان مع تراجع غير مسبوق في الاقتصاد السوداني، يتجلى في ارتفاع غير مسبوق أيضا بمعدل التضخم الذي تجاوز 300%.

وألقت هذه المصاعب الاقتصادية بظلال سالبة على حركة البيع والشراء في الأسواق السودانية وسط قلة من الجماهير تحاول إنعاش التسوق عن طريق طلب المستلزمات الضرورية.

وينفذ السودان برنامجا للإصلاح بإشراف صندوق النقد الدولي من أجل إنقاذ اقتصاد متهالك ورثته السلطة الحالية عن نظام المعزول عمر البشير.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي إلى 456.88 جنيه للشراء، و 459.16 جنيه للبيع، مقابل نحو إلى 456.30 جنيه للشراء و458.58 جنيه للبيع.

بينما واصل متوسط العملة الأوروبية، الاستقرار لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند نحو 454 جنيها.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني في السودان لدى بنك السودان المركزي إلى نحو525.28 جنيه للشراء، و527.91 جنيه للبيع، مقابل نحو525.37 جنيه للشراء، و 528 جنيه للبيع.

بينما في السوق الموازية، استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني، عند نحو 523 جنيها.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي في السودان لدى بنك السودان المركزي، إلي نحو 101.80 جنيه للشراء و 102.31 جنيه للبيع، مقابل نحو 101.75 جنيه للشراء و 102.26 جنيه للبيع.

بينما استقر متوسط سعر الريال السعودي، في السوق السوداء، عند نحو 101 جنيها.

وزاد سعر الدرهم الإماراتي على شاشات التداول لدى بنك السودان المركزي إلى نحو 103.89 جنيه للشراء، و 104.41 جنيه للبيع، مقابل نحو 103.85 جنيه للشراء، 104.37 جنيه للبيع.

بينما ظل متوسط العملة الإماراتية ثابتا في السوق السوداء، عند نحو 102 جنيه.

فيما ارتفع سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي إلى نحو 1263.43 جنيه للشراء، و 1269.75 جنيه للبيع، مقابل نحو 1263.07 جنيه للشراء، و 1269.38 جنيه للبيع.

خطة الإعفاء من ديون

دعت واشنطن وصندوق النقد الدولي الإثنين، أكثر من 20 دولة إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون السودان، مؤكدين أن البلد أحرزت تقدمًا في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان إن الهدف هو "الدفع بجهود السودان للحصول على تخفيف للديون بموجب المبادرة لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون".

وقدمت الولايات المتحدة في نهاية مارس/آذار الماضي مساعدات قيمتها 1.15 مليار دولار للسودان لمساعدته على سداد ديونه للبنك الدولي.

وقدر صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي ديون السودان بنحو 49.8 مليار دولار في نهاية عام 2019.

من جهته، أكد المسؤول الثاني في صندوق النقد الدولي جيفري أوكاموتو أن الصندوق "وجد الإجراءات التي اتخذها السودانيون في الأشهر الأخيرة لتحقيق الأهداف مشجعة".

ووفقا لفرانس برس، قال لصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف "في ما يتعلق بتسوية المتأخرات.. دعوتُ مع كريستالينا جورجييفا بوضوح.. بما في ذلك خلال الاجتماعات المتعددة الأطراف لمجموعة السبع ومجموعة العشرين، إلى تقديم موارد إضافية للسودان".

وقال إنه "متفائل" بشأن تقديم الدعم لمساعدة السودان على "عبور خط النهاية".