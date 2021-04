شكرا لقرائتكم خبر عن روبرتو بينينى يحصل على جائزة الأسد الذهبى من مهرجان البندقية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان البندقية السينمائى عن حصول الممثل والمخرج الإيطالي روبرتو بينيني على جائزة الأسد الذهبى، عن مجمل إنجازاته، ومن المقرر أن يعقد في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2021، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

كان الممثل الشهير روبرتو بينيني، أحد أشهر الشخصيات السينمائية في إيطاليا منذ ظهوره لأول مرة في السبعينيات، حيث حصل فيلمه La Vita è Bella (Life Is Beautiful) عام 1997، الذي كتبه وأخرجه وقام ببطولته، بالجائزة الكبرى للجنة التحكيم لعام 1998 في مهرجان كان السينمائي، وفي خلال عام 1999، رشح لـ سبع جوائز الأوسكار، وفاز منها بجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية وأفضل ممثل.

قال بينيني: "قلبي مليء بالفرح والامتنان، حيث إنه شرف كبير أن أتلقى مثل هذا التقدير المهم لعملي من مهرجان البندقية السينمائي الدولي "، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

كما صرح مدير المهرجان ألبرتو باربيرا: "منذ ظهوره الأول، تميز روبرتو بينيني بنهجه المبتكر، برز بينيني في بانوراما الفنون المسرحية الإيطالية كشخصية مرجعية غير مسبوقة ولا مثيل لها، وظهر ذلك في أدواره في المسرح، والأفلام، والتليفزيون، وظهر في كل مرة بنتائج مفاجئة".

وأكمل باربيرا حديثه قائلا :"تألق روبرتو بينيني في جميع العمال التي شارك فيها بفضل حماسته واندفاعه، وطريقته المميزة مع الجمهور".

حصل بينيني على العديد من جوائز David di Donatello لأفلام منها Life Is Beautiful و Il Piccolo Diavolo The Little Devil "1988"، و Johnny Stecchino (1991).

معروف بينيني أيضًا بأدواره في أفلام Jim Jarmusch Down by Law (1986) ، Night on Earth ، و Coffee and Cigarettes ، ومؤخراً، حصل على جائزة David di Donatello كأفضل ممثل مساعد عن تصويره لـ Geppetto in Pinocchio (2019)، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".