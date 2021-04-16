شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم تجدد تعاونها مع نور عبد الله فى"لف مصر" بعد بالورقة والقلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة ريهام عبد الحكيم مع الشاعرة نورعبد الله في أغنية وطنية جديدة تحمل اسم" لف مصر"، من ألحان حلمى عامر، وتوزيع الموسيقى حمادة الموجى، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة علي يوتيوب.

ولم تكن هذه المرة هى الأولى التى تتعاون فيها ريهام عبد الحكيم مع الشاعرة نورعبد الله، حيث تعاونا من قبل بأغنية "بالورقة والقلم"، من فيلم "عسل أسود"، للنجم أحمد حلمى، وحققت نجاحا كبيرا للغاية، واحتلت التريند وقت طرحها.

كانت المطربة ريهام عبدالحكيم قد أعربت عن سعادتها بالمشاركة فى حفل انطلاق الموكب المهيب للمومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، .

يذكر أن المطربة ريهام عبد الحكيم طرحت مؤخرا دويتو بمشاركة المطرب الكويتى عبد العزيز الشايجي، يحمل اسم "لقيت نفسي معاك"، وهى من كلمات عماد عبيد، وألحان عبد العزيز الشايجى، و توزيع موسيقى محمد هارون، ومن إخراج وليد منير.