وليد سعد يهنئ أيمن بهجت قمر بعيد ميلاده: دايما مكسر الدنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفل الملحن والمطرب وليد سعد بعيد ميلاد الشاعر أيمن بهجت قمر، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "تويتر".

وعلق "سعد" على الصورة قائلًا:"كل سنة وانت طيب يا أبو بهحت المجدعة والرجولة ودايما مكسر الدنيا، واسمك عنوان للنجاح اخويا وعشره السنين العمر كله ليك يا كبير".

من ناحية أخرى، يواصل أيمن بهجت قمر تصوير فيلمه الجديد "أهل الكهف" عن قصة الكاتب الكبير توفيق الحكيم، ومعالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم خالد النبوي وغادة عادل وفتحي عبدالوهاب.