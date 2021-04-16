خاص| نهال عنبر تكشف حقيقة إصابة دنيا سمير غانم ووالدتها وهشام جمال بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت الفنانة نهال عنبر، المسؤولة عن ملف الصحة في نقابة المهن التمثيلية، ما تردد بشأن إصابة الفنانة دنيا سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز والفنان هشام جمال بفيروس كورونا.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عندهم كورونا بس الحمد لله تحت السيطرة، وإن شاء الله يكمل لهم على خير ويشفيهم ويعافيهم"، مؤكدة أن الثلاثة جميعهم في المنزل يخضعون للعزل المنزلي، ويحصلون على بروتوكول العلاج الخاص بالفيروس.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "ملوك الجدعنة" مع الفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو سعد، بينما تطل دنيا سمير غانم على جمهورها بمسلسل مكون من 15 حلقة ويحمل عنوان "عالم موازي".