هكذا احتفل محمد رمضان بظهوره على "برج خليفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفاله بظهوره على برج خليفة، كونه أول شخصية عربية في اللعبة العالمية "فري فاير".

ونشر رمضان، فيديو من الحدث، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏بفضل الله ثم أهل بلدي الغالية مصر أولاً، ثم جمهوري العربي الأصيل.. على ‎برج خليفة أمس، أطلقت الشركة العالمية جارينا أول شخصية عربية في اللعبة العالمية ‎(فري فاير)".

ويشارك الفنان محمد رمضان في دراما رمضان بمسلسل "موسى" ويشاركه البطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

تدور أحداثه في فترة الستينيات حول شخصية "موسى" الصعيدية التي تواجه العديد من الأزمات والصراعات ويضطر لترك بلده والمجيء للقاهرة ليعمل بالتجارة.

يعرض مسلسل "موسى" على dmc الساعة 6:30 مساء، والإعادة: 11:30 مساء - 11:00 صباحا.