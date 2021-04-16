شكرا لقرائتكم خبر عن "خدها قاعدة".. أحدث أغانى مدحت صالح من ألبومه الجديد "يتقال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الشاعر كيرلس نشأت، عن تعاونه مع المطرب مدحت صالح فى أغنية بألبومه الجديد "يتقال"، وتحمل الأغنية اسم "خدها قاعدة" من ألحان وتوزيع الموسيقى يوحنا فيكتور، موضحا فى تصريحه لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، حيث يقدمها صالح بشكل مختلف عن أعماله الغنائية السابقة.

من ناحية أخرى طرح مدحت صالح مؤخراً، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أغنيته الجديدة "خدود حبيبى وردى"، وهى الأغنية الثانية من ألبومه الجديد "يتقال"، من كلمات عمرو المصرى، ألحان عمرو الشاذلى، توزيع محمد شفيق، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحه أغنية "زى غيرنا"، من كلمات أيمن عز وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق.

وانتهى مدحت صالح، من تسجيل أغانى الألبوم بالكامل، والذى يتضمن أغانى "قربلى"، من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شف، و"شوف يا معلم" من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شقيق، و"أحلى الناس" من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق، و"بالمختصر المفيد"، من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع محمد شفيق.