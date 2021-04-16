شكرا لقرائتكم خبر عن مى نور الشريف عن ظهور والدها فى"نسل الاغراب والقاهرة كابول": فكرة أسعدتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة مى نور الشريف لـ"الخليج 365"، عن سعادتها البالغة بظهور صورة والدها النجم الكبير الراحل نور الشريف بمسلسلى "نسل الأغراب" و"القاهرة كابول"، حيث علقت قائلة: "الفكرة فى حد ذاتها أسعدتنى لأنه دائما كان له تواجد فى هذا الشهر الكريم، وأعماله مازالت تعيش ويتذكرها جمهوره ومحبيه، وأنا دائما أشعر بوجوده بيننا".

وعن ظهوره فى هذه الأعمال الدرامية، أشارت إلى أن صناع المسلسلين قاموا بإستئذانها قبل ظهور صورة والدها فيهما، معلقة:"أشكرهم جميعا لإحياء وجود الراحل نور الشريف حتى لو بصورة، وهذا شعور طيب من نجوم محترمين".

يذكر أن مسلسل "نسل الأغراب"، تأليف وإخراج محمد سامى، من إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر،إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.