غارات إسرائيلية ردا على قذيفة من قطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قصفت طائرات إسرائيلية، في وقت مبكر من صباح الجمعة، عدة أهداف في قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ من القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت بقذيفتين، منطقة في شرق منطقة جحر الديك، وسط القطاع، دون وقوع إصابات، فيما أكدت المصادر أنه تم استهداف نفس المكان من طائرات حربية بصاروخ واحد.



وفي مدينة غزة، استهدفت الطائرات الإسرائيلية بصاروخ موقع صلاح الدين جنوب مفترق الشهداء جنوب غزة، كما قصفت أرضًا زراعية في المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن الطائرات الإسرائيلية قصفت نقطة تتبع للضبط الميداني في محيط منطقة المطار شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان وصل نسخة منه لـ ”الخليج 365”:" ردا على الصاروخ الذي تم إطلاقه من غزة على إسرائيل في وقت سابق من الليلة، قصفت طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية للجيش موقعا لتصنيع الأسلحة ونفقا لتهريب الأسلحة ونقطة عسكرية تابعة لحماس في غزة".

وتابع:" لن نتسامح مع أي تهديد للمدنيين الإسرائيليين".

وفي وقت سابق، رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق قذيفة واحدة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365”: "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في منطقة سديروت وغلاف غزة فالحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".