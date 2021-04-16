شكرا لقرائتكم خبر عن "ضل راجل" الحلقة 4.. صورة تقود ياسر جلال للكشف عن كواليس الاعتداء على ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "ضل راجل" لقاء ياسر جلال بنادين زميلة ابنته شهد، لكنها تنكر إقامة حفل عيد ميلاد في يوم الحادث، كما أنها لم تكن موجودة في الحفل، ليبقى لغز حادث ابنة ياسر جلال دون الكشف عن تفاصيله .



ضل راجل

يجلس ياسر جلال مع الطبيب إيهاب فهمى وينصحه بعمل محضر في الشرطة من أجل إنهاء أوراق المستشفى، لكن جلال يرفض ويطالب الطبيب بإفاقة ابنته أولا قبل اتخاذه أي إجراء، خاصة أن تقرير الطبيبة – نور اللبنانية – أشار إلى وجود محاولة إجهاض عنيفة في جسد شهد.

مسلسل ضل راجل

تواجه نور اللبنانية ياسر جلال وتلومه على موقفه وترى فيه تخاذلا عن حق ابنته وخوفه من الفضيحة على حساب حقها، ولا بد أن يقدم بلاغًا لحفظ حقوق ابنته.

ياسر جلال ونور

تصر نرمين الفقى على زيارة ابنتها شهد في المستشفى رغم ظروفها الصحية وعندما تصل للمستشفى وترى ابنتها تنهار بالبكاء صارخة: "ردى عليا يا شهد"، ويحاول جلال تهدئتها ويخرجها خارج غرفة المستشفى.

ياسر جلال فى ضل راجل

وفى حوار دار بين الطبيبة – نور اللبنانية – وجلال – ياسر جلال – تخبره أن الجنين ما زال في بطن ابنته شهد ولم يسقط رغم محاولة إجهاضه، وتسأله ماذا سيفعل مع ابنته بعد إفاقتها، هل سيعنفها أو يتخلص منها أم سيقف بجوارها حتى تنال حقها من المجرم الذى تسبب في حملها.

يحاول ياسر جلال معرفة كلمة مرور هاتف ابنته شهد، فيكتشف أنه تاريخ ميلاده وبدخوله على الصور يجد صورة تجمع ابنته شهد ونادين من مكان الحفل رغم أن الأخيرة أنكرت أنها أقامت عيد ميلاد، وأنها لم تتواجد في مكان الحفل من الأساس، فيسرع لمواجهة نادين وأمها بالصورة لتنتهى الحلقة بمواجهتهما، ويبدو أن الصورة ستصل بياسر جلال إلى خيط يكشف به أسرار لغز الاعتداء على ابنته وهذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.