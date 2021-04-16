شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 3.. محتالون يدعون قرابتهم بـ محمد إمام ويطلبون فدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل النمر، بعد أن نشرت "ملك" هنا الزاهد صورة "كرم" محمد إمام على مواقع التواصل الاجتماعي، أمله أن يتعرف أهله عليه ويتواصلوا معها، وقام أحد الرجال المحتالين بالتواصل معها، وادعى أن اسم "كرم" - محمد إمام - هو "جمعة"، وهم أهله ويسكنون فى قرية البدرشين، وفتحركت ملك على الفور ومعها "كرم"، وكذلك مدير أعمال والداها حجاج عبد العظيم، ومحمود حافظ إلى المكان المحدد.

وعند وصولهم بدأ "كرم" محمد إمام، يسلم عليهم بحرارة وسعادة، لأنه أخيرا وجد أهله، ولكن المفاجأة كانت أنهم ليس أهله واستدرجوهم لهذا المكان بعدما علموا أن "ملك" التى نشرت الصورة هى ابنه رجل من كبار تجار الذهب فى الصاغة، وقاموا بربطهم بسلاسل حديد حتى لا يتمكنوا من الهرب، ثم اتصلوا بـ"الشيمى" محمد رياض، وطلبوا منه فدية 10 ملايين جنيه حتى يستطيع أن يرى ابنته مرة أخرى وبالفعل بدأ "الشيمى" فى تجميع النقود وأحضر له "عنتر" بيومى فؤاد بعض النقود حتى يكمل المبلغ المطلوب.

قام "كرم" محمد إمام، بفك القيود منه ومن معه، وضرب الرجال التى كانت تنتظرهم فى الخارج وهربوا جميعا، ثم تحدثت "ملك" إلى والدها، وأخبرته بما حدث، وكان سعيدا، وشكر "كرم" وطلب منه أن يعود الصاغة مرة أخرى.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.