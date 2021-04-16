شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الكسر الحلقة 3 .. محمد فراج متهم رسمى فى محاولة قتل زوجته نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت النجمة نيللى كريم فى غيبوبة خلال أحداث الحلقة 3 من مسلسل ضد الكسر، المذاع على شبكة قنوات CBC، وتدور حلقة اليوم، حول استمرار الشكوك بشأن زوجها محمد فراج - كريم - بأنه الشخص الذى حاول قتلها بعد ما أثبتت التحريات، أنه كان موجودا وقت وقوع الحادث داخل الكومباوند وقامت الشرطة باستدعائه للتحقيق معه إلا أنه أنكر محاولة قتلها.

تدور أحداث مسلسل "ضد الكسر"، فى إطار العلاقات الاجتماعية، حيث تعانى "سلمى" - نيللى كريم -، من استهتار زوجها وتعدد نزواته وعلاقاته النسائية، وتنشأ بينهما الخلافات والمشكلات بشكل دائم.



ضد الكسر الحلقة 3

مسلسل "ضد الكسر"، بطولة الفنانة نيللي كريم، محمد فراج، تارا عماد، نور إيهاب، ومنا عادل، تأليف عمرو الدالي، إخراج أحمد خالد.

ويذاع مسلسل ضد الكسر في تمام الساعة العاشرة مساء، حصريا على شبكة قنوات CBC ويعاد 3 مرات، الأولى في الخامسة صباحا، ثم في العاشرة والنصف صباحا، وبعد ذلك في الرابعة عصرا.